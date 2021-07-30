В ярком аутфите и на шпильках: Рита Ора вышла в светское общество

30-летняя певица сейчас находится в Лос-Анджелесе.
Рита Ора посетила вчера вечером 26-й ежегодный вечер открытия художественного шоу в конференц-центре Лос-Анджелеса. На публике знаменитость появилась в ярком голубом топе с рюшами и прямых фиолетовых брюках со стрелками. Аутфит звезды дополнили красные туфли-лодочки на шпильках.
Светлые волосы Риты были идеально ровными и распущенными, также она сделала достаточно насыщенный макияж с акцентом на яркие губы и надела серьги из двухцветных камней. На ногтях у певицы был французский маникюр.
Мы давно не видели Ору в таких образах на публике. Летом Instagram певицы все больше пестрил снимками в купальниках. И очень редко звезда попадала под прицел папарацци.
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