В ярком аутфите и на шпильках: Рита Ора вышла в светское общество

В ярком аутфите и на шпильках: Рита Ора вышла в светское общество

30-летняя певица сейчас находится в Лос-Анджелесе.

Рита Ора посетила вчера вечером 26-й ежегодный вечер открытия художественного шоу в конференц-центре Лос-Анджелеса. На публике знаменитость появилась в ярком голубом топе с рюшами и прямых фиолетовых брюках со стрелками. Аутфит звезды дополнили красные туфли-лодочки на шпильках.

Рита Ора / Getty Images

Светлые волосы Риты были идеально ровными и распущенными, также она сделала достаточно насыщенный макияж с акцентом на яркие губы и надела серьги из двухцветных камней. На ногтях у певицы был французский маникюр.

Мы давно не видели Ору в таких образах на публике. Летом Instagram певицы все больше пестрил снимками в купальниках. И очень редко звезда попадала под прицел папарацци.

Рита Ора / Getty Images

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