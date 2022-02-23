В ярком белье с цветами: британская телезвезда похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри сделала пикантные селфи в ванной комнате.
Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram новые пикантные фото, на которых она продемонстрировала откровенный лук.
Красотка примерила яркий комплект нижнего белья – розово-желтый с цветами, в котором она выглядела очень соблазнительно. Хлоя похвасталась своими сексуальными пышными формами.
Не упустила Ферри возможности продемонстрировать свои упругие ягодицы.
Свой аутфит она дополнила укладкой и насыщенным вечерним макияжем с кофейной помадой и пышными ресницами.
Ранее звезда похвасталась сексуальными формами в леопардовом купальнике
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