В ярком белье с цветами: британская телезвезда похвасталась сексуальными ягодицами

В ярком белье с цветами: британская телезвезда похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри сделала пикантные селфи в ванной комнате.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram новые пикантные фото, на которых она продемонстрировала откровенный лук.

Красотка примерила яркий комплект нижнего белья – розово-желтый с цветами, в котором она выглядела очень соблазнительно. Хлоя похвасталась своими сексуальными пышными формами.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Не упустила Ферри возможности продемонстрировать свои упругие ягодицы.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Свой аутфит она дополнила укладкой и насыщенным вечерним макияжем с кофейной помадой и пышными ресницами.

Ранее звезда похвасталась сексуальными формами в леопардовом купальнике

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