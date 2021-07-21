В ярком бельевом платье: Ева Лонгория похвасталась луком

46-летняя знаменитость продемонстрировала красивый аутфит, в котором легко можно выйти на прогулку или даже на пляж.

Актриса опубликовала в Instagram снимок и продемонстрировала образ в легком летнем бельевом платье на бретельках. Синее платье было отделано кружевом в зоне декольте и было с ярким принтом. Ева дополнила лук кожаными шлепанцами бордового цвета, большими неоново-синими солнцезащитными очками на лице и серьгами-кольцами в ушах.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

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Подписывать кадр Лонгория никак не стала. Видимо, просто наслаждалась моментом и решила поделиться этим с подписчиками.

Ранее у себя в блоге звезда показывала, чем отличаются снимки, которые она постит в Instagram, от того, что на самом деле в этот момент происходит за кадром.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

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