В ярком бикини: 18-летняя звезда соцсетей похвасталась пышным бюстом на отдыхе в Майами

Звезда соцсетей и дочь рок-звезды Тревиса Баркера – Алабама Баркер – опубликовала в Instagram снимки из своего отдыха в Майами.

На них красавица предстала в желто-зеленом бикини с цифрой 12 на одной чашке лифа и в зеленых мини-шортах. Алабама похвасталась пышным и сексуальным бюстом.

Алабама Баркер/Instagram

На других фото блондинка позировала в разноцветной вязаной тунике с бахромой. Она сделала красивую укладку, насыщенный макияж с акцентом на пышных накладных ресницах и длинный французский маникюр.

Алабама Баркер/Instagram

Баркер дополнила свой лук ювелирными изделиями, инкрустированными бриллиантами, и шлепками.

Алабама Баркер/Instagram

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