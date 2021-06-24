В ярком бикини: Алессандра Амбросио сделала несколько кадров на пляже

В ярком бикини: Алессандра Амбросио сделала несколько кадров на пляже

40-летняя бразильянка показала подписчикам несколько новых фотографий в купальнике.

Алессандра Амбросио продемонстрировала свою безупречную фигуру с близкого ракурса в новом купальнике насыщенного бордового цвета.

Поверх бикини модель набросила удлиненную полосатую рубашку, надела на лицо очки в коричневой оправе и несколько золотых подвесок на шею. Также Алессандра собрала волосы в высокий пучок и расслабленно позировала, сидя на камне на фоне океана.

Напомним, Амбросио обожает пляжный отдых, летом ее часто можно встретить на пляжах Лос-Анджелеса, а зимой модель уезжает в родную Бразилию, где тоже любит нежиться на солнце и наслаждаться отдыхом вместе с друзьями и детьми.

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