В ярком бикини и голубой шляпе: Дуа Липа поплавала в бассейне

Певица показала, как провела последнюю неделю.
25-летняя британская певица косовского происхождения Дуа Липа опубликовала серию фотографий в своем фотобоге. Девушка решила показать, как она провела прошедшую неделю.
Судя по фото, Дуа успела и поработать, и отдохнуть.
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На одном из фото Дуа Липа запечатлена в ярком бикини цвета фуксии. На ее голове голубая ковбойская шляпа с серебристым украшением.
"Недельный отчет", - лаконично подписала фотографии певица.
Напомним, Дуа Липа победила в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница" на прошедшей ежегодной церемонии вручения музыкальных наград BRIT Awards. Для своего выхода звезда выбрала желтое корсетное мини-платье Vivienne Westwood с длинным шлейфом, фиолетовой сеткой сверху и драпировкой.
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