В ярком бикини и с коктейлем в руках: Сальма Хайек показала, как встретила 59-летие

2 сентября актриса, режиссер и продюсер — Сальма Хайек — праздновала день рождения. Ей исполнилось 59 лет. В своем Instagram она показала, как его встретила.

Звезда позировала на яхте. На ней было яркое бикини и солнцезащитные очки. В руках она держала коктейль, похожий на «Апероль». «59 кругов вокруг Солнца, а я все еще танцую. Будьте здоровы и спасибо за любовь», — написала актриса под снимком.

А журнал Sports Illustrated, для обложки которого она в купальнике недавно снялась, поделился пикантными фото именинницы на своей странице Instagram. Хайек запечатлена топлес и в разных купальниках, а также в черном кружевном платье.

Сальма выглядит роскошно. В многочисленных интервью она отрицает, что когда-либо прибегала к пластической хирургии. Актриса утверждает, что поддерживает свою фигуру за счет сбалансированного питания и активного образа жизни. Она не придерживается строгих диет и не любит спорт. Хайек любит йогу и иногда занимается танцами.

Ранее, напомним, Сальма Хайек пришла с мужем-миллиардером на показ мод. Пара появилась в Париже на Неделе моды.