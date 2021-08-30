В ярком бикини и с любимым: Алессандра Амбросио отдохнула на пляже

Бразильская модель и ее возлюбленный были запечатлены за своим любимым занятием – игрой в пляжный волейбол.
Алессандру Амбросио и Ричарда Ли сфотографировали на пляже в Лос-Анджелесе. Модель продефилировала перед камерами в салатовом купальнике, который отлично сидел на ее фигуре. На голове у модели была бейсболка, она закрывало ее лицо от солнца. Традиционно модель надела несколько украшений на шею.
Ричард Ли был в лонгсливе, шортах, бейсболке и очках. Он обнимал свою девушку, когда они вместе прогуливались по пляжу. В этих отношениях Абмросио, похоже, очень счастлива. Никогда ранее ее так часто не фотографировали в обнимку с тем или иным парнем.
У пары много общего, они оба связаны с модельным бизнесом, обожают пляж и активные виды спорта. Пляжный волейбол, как раз один из них.
В Instagram Алессандра также часто делится снимками, которые делает на отдыхе, часто позирует возле бассейна или в воде, иногда также публикует снимки с возлюбленным.
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