В ярком бикини и с любимым: Алессандра Амбросио отдохнула на пляже

В ярком бикини и с любимым: Алессандра Амбросио отдохнула на пляже

Бразильская модель и ее возлюбленный были запечатлены за своим любимым занятием – игрой в пляжный волейбол.

Алессандру Амбросио и Ричарда Ли сфотографировали на пляже в Лос-Анджелесе. Модель продефилировала перед камерами в салатовом купальнике, который отлично сидел на ее фигуре. На голове у модели была бейсболка, она закрывало ее лицо от солнца. Традиционно модель надела несколько украшений на шею.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Getty Images

Ричард Ли был в лонгсливе, шортах, бейсболке и очках. Он обнимал свою девушку, когда они вместе прогуливались по пляжу. В этих отношениях Абмросио, похоже, очень счастлива. Никогда ранее ее так часто не фотографировали в обнимку с тем или иным парнем.

Алессандра Амбросио / Getty Images

У пары много общего, они оба связаны с модельным бизнесом, обожают пляж и активные виды спорта. Пляжный волейбол, как раз один из них.

В Instagram Алессандра также часто делится снимками, которые делает на отдыхе, часто позирует возле бассейна или в воде, иногда также публикует снимки с возлюбленным.

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