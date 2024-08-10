В ярком бикини и с сыном: Ева Лонгория показала снимки с отдыха

49-летняя актриса проводит свой отпуск на испанском курорте.
Ева Лонгория показала в Instagram Stories фото из своего отдыха на пляже в Марбелье.
Вместе с актрисой был ее 6-летний сын Сантьяго. Они гуляли по берегу, купались и дурачились. На видео попал милый момент, как звездная мама целует своего сына.
Ева выглядела хорошо и подтянуто в ярком купальнике – сине-желто-розового цвета. Волосы она собрала в пучок и надела на лицо солнцезащитные очки.
А на мальчике были белые шорты с принтом мультипликационного персонажа Микки Мауса.
Напомним, Ева Лонгория на мероприятии Global Gift Gala в Испании одела красное платье в пол, которое украшали смелые вырезы на груди, в зоне декольте и на животе.
Читайте также:
- С вырезом под грудью и декольте: эффектная Ева Лонгория на церемонии в Испании
- С пикантным вырезом на груди: Ева Лонгория в красивых образах снялась для глянца
- В черном платье с гламурными бретельками: Ева Лонгория на роскошном ивенте в Париже