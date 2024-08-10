В ярком бикини и с сыном: Ева Лонгория показала снимки с отдыха

Ева Лонгория показала в Instagram Stories фото из своего отдыха на пляже в Марбелье.

Вместе с актрисой был ее 6-летний сын Сантьяго. Они гуляли по берегу, купались и дурачились. На видео попал милый момент, как звездная мама целует своего сына.

Ева Лонгория/Instagram Евы Лонгории

Ева выглядела хорошо и подтянуто в ярком купальнике – сине-желто-розового цвета. Волосы она собрала в пучок и надела на лицо солнцезащитные очки.

Ева Лонгория с сыном/Instagram Евы Лонгории

А на мальчике были белые шорты с принтом мультипликационного персонажа Микки Мауса.

Напомним, Ева Лонгория на мероприятии Global Gift Gala в Испании одела красное платье в пол, которое украшали смелые вырезы на груди, в зоне декольте и на животе.

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