В ярком бикини и с венком на голове: мать троих детей Бар Рафаэли похвасталась фигурой

В ярком бикини и с венком на голове: мать троих детей Бар Рафаэли похвасталась фигурой

36-летняя израильская модель похвасталась безупречной фигурой, опубликовав в блоге снимок в купальнике.

Мама троих детей предстала на фото в ярком бикини и трикотажном коротком кардигане, который специально подняла, чтобы показать свой бюст. Волосы модели были распущены, а на голове красовался цветочный венок. Вероятно, фото было сделано в рамках какой-то фотосессии.

Бар не привыкать позировать перед камерой в купальниках, летом модель часто постила в блоге и в сториз разные кадры с отдыха на пляже или возле бассейна. Вообще подписчики ее Instagram могут подумать, что Рафаэли только то и делает, что отдыхает, и еще иногда тренируется в спортзале.

А вот фотографий своих двоих дочерей – Лив и Эль и сына Дэвида модель не публикует.

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