ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

В ярком бикини на Багамских островах: Деми Ловато покаталась на гидроцикле

Певица поделилась солнечными снимками, сделанными посреди прозрачной бирюзовой воды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Деми Ловато

Деми Ловато

Деми Ловато опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха на Багамских островах. Певица позировала на гидроцикле посреди живописного водоема с кристально чистой водой.

Деми Ловато

Деми Ловато

Для прогулки по воде Деми выбрала яркое бикини с цветочным принтом. Верх купальника имел тонкие бретельки, драпировку и завязку посередине. Плавки с высокой посадкой на бедрах были украшены длинными шнурками по бокам.

Пляжный аутфит артистка дополнила черными солнцезащитными очками, маленькими серьгами-кольцами и кольцами на пальцах. Волосы Деми были мокрыми и распущенными, а на лице почти не было макияжа.

Деми Ловато

Деми Ловато

Ловато сделала несколько селфи на гидроцикле, продемонстрировав многочисленные татуировки и стройную фигуру. Ее яркий купальник эффектно контрастировал с бирюзовой водой и безоблачным небом.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie