В ярком бикини на Багамских островах: Деми Ловато покаталась на гидроцикле

Деми Ловато

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Деми Ловато опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха на Багамских островах. Певица позировала на гидроцикле посреди живописного водоема с кристально чистой водой.

Деми Ловато

Для прогулки по воде Деми выбрала яркое бикини с цветочным принтом. Верх купальника имел тонкие бретельки, драпировку и завязку посередине. Плавки с высокой посадкой на бедрах были украшены длинными шнурками по бокам.

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Пляжный аутфит артистка дополнила черными солнцезащитными очками, маленькими серьгами-кольцами и кольцами на пальцах. Волосы Деми были мокрыми и распущенными, а на лице почти не было макияжа.

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Деми Ловато

Ловато сделала несколько селфи на гидроцикле, продемонстрировав многочисленные татуировки и стройную фигуру. Ее яркий купальник эффектно контрастировал с бирюзовой водой и безоблачным небом.

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