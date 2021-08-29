В ярком бикини на фоне пальм: Эшли Грэм показала новые снимки с отдыха

33-летняя модель plus size продолжает показывать, как меняется ее фигура во время беременности.
Эшли Грэм недавно объявила о второй беременности. С тех самых пор ее Instagram страница пестрит разнообразными фотографиями, на которых модель показывает, как меняется ее фигура из дня в день.
Модель наслаждается отпуском со своей семьей – мужем Джастином Эрвином и сыном Айзеком. И показывает снимки, на которых запечатлена в разных купальниках и не только на пляже.
Эшли примерила белый бикини, сочетая его с оранжевой панамой и оранжевыми шльопанцами. Грэм сделала селфи в зеркале.
Также модель примерила оранжевый купальник и белую накидку с ним, а на голову надела оранжевую бандану.
Позируя под пальмами на фоне моря модель надела на зону живота золотую цепочку, а на шее у нее красовалось тонкое ожерелье из жемчуга.
Джастин Эрвин сфотографировал супругу на пляже, когда она позировала сидя в воде на берегу. Рядом с ней играл ее сын Айзек, который скоро станет старшим братом, ведь у него родится брат или сестра.
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