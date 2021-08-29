В ярком бикини на фоне пальм: Эшли Грэм показала новые снимки с отдыха

В ярком бикини на фоне пальм: Эшли Грэм показала новые снимки с отдыха

33-летняя модель plus size продолжает показывать, как меняется ее фигура во время беременности.

Эшли Грэм недавно объявила о второй беременности. С тех самых пор ее Instagram страница пестрит разнообразными фотографиями, на которых модель показывает, как меняется ее фигура из дня в день.

Модель наслаждается отпуском со своей семьей – мужем Джастином Эрвином и сыном Айзеком. И показывает снимки, на которых запечатлена в разных купальниках и не только на пляже.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Эшли примерила белый бикини, сочетая его с оранжевой панамой и оранжевыми шльопанцами. Грэм сделала селфи в зеркале.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Также модель примерила оранжевый купальник и белую накидку с ним, а на голову надела оранжевую бандану.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Позируя под пальмами на фоне моря модель надела на зону живота золотую цепочку, а на шее у нее красовалось тонкое ожерелье из жемчуга.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Джастин Эрвин сфотографировал супругу на пляже, когда она позировала сидя в воде на берегу. Рядом с ней играл ее сын Айзек, который скоро станет старшим братом, ведь у него родится брат или сестра.

Эшли Грэм с сыном Айзеком / Instagram Эшли Грэм

Читайте также: Одни в шоке, другие - восхищаются: Эшли Грэм показала, как ее муж учит плавать их сына Айзека

Эшли Грэм во время второй беременности (29 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку