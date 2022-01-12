В ярком бикини на пляже: Рита Ора показала, как проводила отпуск

Рита Ора зимние праздники провела в теплой стране и активно делилась фотографиями.

На днях мы показывали вам снимки Риты в черном купальнике-бандо, которые певица сделала на безлюдном пляже. Судя по всему, звезда была на отдыхе несколько недель и успела отлично загореть. А также показать свою коллекцию купальников.

На другом фото Ора позировала сидя на полотенце в малиновых плавках и оранжевом бикини. На голове у Риты были солнцезащитные очки, на запястьях много разных золотых браслетов, а на другом запястье – браслетов из камней.

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"Чувак, я просто пытаюсь медитировать", - забавно подписала фото певица.

С кем отдыхала звезда, она не рассказала. Скорее всего, со своим возлюбленным – режиссером Тайкой Вайтити.

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