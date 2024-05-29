В ярком бикини: порноактриса расставила ноги на тренажере в спортзале

Порноактриса Livv Fitt опубликовала в Instagram горячие фотографии из спортзала.

Девушка устроила импровизированный смелый фотосет на тренажере перед зеркалом.

На Лив было черное бикини с изображением красно-желтого огня, словно намекавшего, что Фит – настоящая горячая вещица. Обувь она была у босоножки на высоких шпильках.

Livv Fitt

Блондинка сначала продемонстрировала стройную фигуру и накачанный пресс. Но похвасталась упругими и сексуальными ягодицами.

Livv Fitt

А потом Лив расцепила ноги, показала язык и сделала фото.

Livv Fitt

Напомним, Livv Fitt в ярком купальнике с цветочным принтом похвасталась соблазнительной пятой точкой.

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