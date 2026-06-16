В ярком бикини с цветочным принтом: 54-летняя актриса продемонстрировала стройную фигуру на пляже

Брук Берк / © Getty Images

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Американская актриса, фотомодель и телеведущая Брук Берк попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Малибу.

Знаменитость продемонстрировала отличную физическую форму, прогуливаясь по берегу океана и наслаждаясь солнечной погодой. Она была одета в бирюзово-оранжевое бикини с цветочным принтом. Верх купальника имел небольшой вырез спереди и тонкие завязки, а плавки были украшены несколькими ремешками по бокам, что придало образу эффектности.

Брук Берк / © Getty Images

Свой пляжный образ Брук дополнила лаконичными серьгами, тонкой цепочкой с подвеской, браслетами и кольцами. У нее были распущенные волосы и макияж с коричневой помадой.

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Кстати, поклонники Берк уже давно восхищаются ее спортивной формой. Звезда регулярно делится в соцсетях своими тренировками, занятиями йогой и советами по здоровому образу жизни, которые помогают ей поддерживать себя в прекрасной форме.

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