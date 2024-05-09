В ярком бикини у бассейна: британская модель похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram порцией пикантных снимков с отдыха.

Арабелла Чи/Instagram

Красавица надела розовое бикини с голубым флористическим узором на завязках и металлической фурнитурой. Она соблазнительно позировала у бассейна, демонстрируя стройную фигуру, тонкую талию и упругие сексуальные ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram

Чи распустила волосы, сделала нежный макияж и завершила лук золотыми украшениями.

"Тропическая атмосфера", – подписала Арабелла фото.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фото в бикини цвета апероль.

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