В ярком бикини у бассейна: Изабель Гулар продемонстрировала стойку на голове

Модель много времени уделяет спорту.

36-летняя бразильская супермодель Изабель Гулар сейчас находится на острове Миконос, откуда показывает яркие фото.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

Где бы ни была модель – по работе или на отдыхе, - она всегда уделяет время занятиям спортом. В это раз Изабель занялась йогой у бассейна и продемонстрировала стойку на голове. Гулар была одета в яркое оранжевое бикини, которое эффектно подчеркнуло ее загар.

Напомним, на одной из премьер прошедшего Каннского кинофестивале Изабель Гулар появилась в эффектном образе. Красавица вышла на красную дорожку в полупрозрачном комбинезоне, расшитом бисером и украшенном перьями ниже колена. Вид сзади был не менее эффектным, чем вид спереди.

Изабель Гулар / Getty Images

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