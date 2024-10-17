В ярком бикини: звезда реалити похвасталась стройной фигурой и красивым загаром

Эмма Эрнан имеет идеальную фигуру, которую демонстрирует при любом случае.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram пикантное фото с отдыха в теплых краях.
Блондинка предстала в ярком пляжном луке. На ней было розовое бикини с кислотно-желтой каймой и металлической фурнитурой с жемчужинами.
Эмма собрала волосы в высокий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки, украсила уши серьгами-кольцами, а руку – браслетом.
Девушка продемонстрировала стройную фигуру, тонкую талию и красивый загар.
Эрнан позировала в море, держа в руках морскую звезду.
Напомним, Эмма Эрнан вышла на прогулку в трикотажном обтягивающем платье голубого оттенка с белыми полосками.
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