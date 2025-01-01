В ярком боди и белом пальто: Рита Ора сменила несколько образов на новогоднем концерте

Певица Рита Ора работала в новогоднюю ночь и появилась перед публикой в нескольких образах.

Рита стала соведущей новогоднего шоу Дика Кларка Rockin' Eve 2025, отгремевшего в Нью-Йорке.

Ора появилась перед публикой в шикарном белом пальто длиной до щиколоток с крупными цветами на плечах и рукавах, дополнив образ высокими кожаными ботфортами и белыми перчатками. У нее были распущены длинные белые волосы и уложены красивыми локонами, Рита сделала выразительный макияж и надела сверкающие камнями серьги.

Рита Ора / Фото: Getty Images

А на сцену артистка вышла выступать в другом образе - эффектном синем костюме, состоявшем из рубашки в виде боди с галстуком, синей накидки на одно бедро в виде так называемой юбки и плотных колгот, дополнив лук кожаными сапогами на каблуках.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Оба образа Риты Оры были очень эффектными, а сама певица заявила, что обожает такие живые концерты и всегда с радостью соглашается поработать для публики.

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