В ярком брючном костюме: эффектная Кейт Хадсон на премьере фильма в Мадриде

В фильме 43-летняя Хадсон сыграла вместе с Дэниелом Крейгом. А на красной дорожке в Мадриде появилась в неоново-зеленом брючном костюме от Gabriela Hearst стоимостью 2635 долларов.

Кейт Хадсон, режиссер Райан Джонсон, Дэниел Крейг, Джанель Монэ, Эдвард Нортон и продюсер Рэм Бергман / Фото: Getty Images

Двубортный жакет Кейт дополнила бежевым топом, несколькими золотыми украшениями на шее, в том числе и цепочкой, на которой написаны имена детей актрисы, и лаконичными серьгами в ушах. Белокурые волосы актрисы были распущены, а макияж на лице был легким. Также у Хадсон был маникюр с блестящим лаком на ногтях и несколько колец на пальцах.

Ранее в платье с фигурным декольте и баской Кейт Хадсон посещала показ фильма в Лондоне, где появилась в двухцветное платье от бренда Christian Siriano из круизной коллекции 2023. Верх наряда был выполнен в форме сердца и не имел бретелек, а вот декольте украшал фигурный вырез.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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