В ярком брючном костюме: скандальная Линдсей Лохан пришла на ток-шоу, где рассказала о своей новой роли

Эта картина станет первой для актрисы после 3-летнего перерыва в карьере.

Совсем недавно звезда 90-х и двухтысячных Линдсей Лохан вернулась в кино. Актриса сыграет главную роль в рождественской комедии "Влюбленность в Рождество", которая выйдет на Netflix.

По этому поводу рыжеволосая скандалистка стала активно появляться на различных шоу. Например, вчера, 8 ноября, ее сфотографировали по пути на съемку в программе "Доброе утро, Америка".

На Линдсей был очень яркий многоцветный брючный костюм от бренда Akris, который она дополнила такой же клетчатой водолазкой, крупными круглыми серьгами, высокими каблуками и сумкой на цепочке.

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Сюжет фильма расскажет о недавно обрученной, избалованной наследнице отеля, которая попадает в аварию, катаясь на лыжах, и у нее случается полная амнезия. Героиня оказывается на попечении красивого рабочего-владельца домика и дочери.

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