В ярком цветочном платье: 88-летняя Джоан Коллинз на премьере фильма о своей сестре

В ярком цветочном платье: 88-летняя Джоан Коллинз на премьере фильма о своей сестре

Актрисе 88 лет, но выглядит она потрясающе.

Джоан Коллинз вчера вечером присутствовала на британской премьере фильма "Леди Босс: История Джеки Коллинз" в Curzon Mayfair 1 июля 2021 года в Лондоне.

Это документальный фильм о жизни младшей сестры Джоан – Джеки Коллинз, которая умерла в 2015 году в возрасте 77 лет. Лента рассказывает о периоде рассвета карьеры писательницы в 80-х годах. Ее роман "Голливудские жены" (1983 года) попал на первое место в списке бестселлеров The New York Times и разошелся по всему миру тиражом в 15 миллионов экземпляров.

Джоан Коллинз / Getty Images

Джоан Коллинз приехала на премьеру в эффектном белом платье с цветочным принтом, а сверху набросила белое пальто, на котором также был принт цветов. Обула актриса лаковые босоножки цвета нюд, сделала достаточно насыщенный макияж и объемную прическу. Серьги-висюльки с камнями и несколько драгоценных браслетов дополняли образ знаменитости.

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Стиль Джоан Коллинз (7 фото)

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