В ярком худи и без брюк: Элизабет Херли снялась в рекламной кампании, автором которой стал ее сын

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли порадовала своих подписчиков в Instagram новой фотографией, на которой она позировала на фоне моря. Звезда была одета в яркое неоново-оранжевое худи с капюшоном на голове и надписью GOD, выполненной в камуфляжном принте. На низ актриса решила ничего не надевать — ни брюк, ни юбки.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

У Херли был макияж с черным карандашом, которым она подчеркнула глаза, и с нежно-розовым блеском на губах. Волосы она небрежно собрала и спрятала под капюшоном, оставив несколько прядей у лица.

В подписи к фотографии Херли рассказала, что снимок был сделан для новой рекламной кампании бренда, а фотографом выступил ее сын — Дэмиан Херли, который в последние годы активно развивается как фотограф и режиссер.

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«Моя новая рекламная кампания для @doorsofperception_ibiza, снятая @damianhurley1 (и да, после съемок я украла это худи)», — с юмором написала актриса.

Напомним, что Дэмиан Херли уже не в первый раз работает со своей знаменитой мамой. Именно он снимал многие из ее рекламных кампаний и стал режиссером фильма «Strictly Confidential» (2024), в котором Элизабет сыграла одну из главных ролей.

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