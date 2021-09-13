В ярком худи и гламурных лосинах: Ирина Билык похвасталась стильным луком

Певица любит демонстрировать поклонникам свои стильные образы.

Ирина Билык опубликовала в Instagram интересное фото, на котором похвасталась стильным образом.

Певица предстала в кислотно-желтом худи и гламурных черных лосинах с золотистым флористическим принтом. Лук звезда дополнила блестящей панамкой и черными кроссовками на грубой подошве. В руках она держала экстравагантную белую сумочку.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

Волосы Билык распустила, сделала макияж с акцентом на красной помаде и надела на лицо очки в стильной оправе.

"Вот иду к бабушке, несу пирожки. А что бы вы сделали, если бы встретили серого волка в лесу?" – написала под фото певица, добавив хештег #бриллиантоваяшапочка.

Ранее Ирина продемонстрировала эффектный аутфит в черном наряде-кимоно с вышитыми птицами.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

Напомним, Ирина Билык стала приглашенной ведущей на балконе во втором прямом эфире шоу "Танцы со звездами". Артистка вместе со своим бывшим возлюбленным - хореографом Дмитрием Дикусаром, трогательно спели хит "Нас нет".

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