В ярком и строгом наряде: Натали Портман продемонстрировала новые образы во время презентации фильма

Актриса продолжает продвижение фильма со своим участием.
Голливудская звезда посетила очередной фотоколл стриминга Netflix, который в этот раз состоялся в Нью-Йорке. Мероприятие проходило в честь показа фильма "Май, декабрь", в котором она сыграла с Джулианной Мур.
Перед камерами Портман вначале появилась в строгом наряде черного цвета от Модного дома Dior, в котором сочетала трикотажную кофту с рукавами-буфами и V-образным декольте, а также черных брюках с заниженной талией.
Также актриса надела знаменитые слингбэки от бренда с белыми бантами.
Затем Натали заметили на улице. Актриса в ярких малиновых брюках направлялась на интервью. Сочетала она их с лаконичным черным пальто, шарфом и перчатками.
А еще совсем недавно Портман демонстрировала во время презентации этого фильма два красивых образа: в мини-юбке и красном платье в цветочный принт.
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