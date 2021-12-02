В ярком кардигане и без белья: Крисси Тейген вышла на прогулку

В ярком кардигане и без белья: Крисси Тейген вышла на прогулку

36-летняя модель Крисси Тейген попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Погода в Калифорнии совсем не зимняя. Одета Крисси была в мини-юбку черного цвета с пайетками и малиновый короткий кардиган, который звезда, похоже, надела без лифчика. А обута в черные босоножки на шпильках. В руках у модели был какой-то напиток в стакане с трубочкой и мобильный телефон.

Крисси Тейген / Getty Images

У Крисси были распущены ее короткие волосы, в ушах были большие серьги-кольца, а на лице - красивый дневной макияж.

Крисси Тейген обычно подбирает яркие и эффектные луки для любых своих выходов. Любит демонстрировать свое декольте и ноги, часто надевая короткие юбки или короткие шорты.

Крисси Тейген / Getty Images

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