В ярком кардигане и мандариновых босоножках: стильный лук Ирины Федишин

Певица сочетала в своем образе наряды и обувь ярких цветов.
Ирина Федишин опубликовала в Instagram фотографии, на которых она продемонстрировала яркий аутфит.
Артистка предстала в длинном оранжевом кардигане с зелено-желтыми и серыми вставками. Под ним на звезде был светлый топ и белые джинсы-скинни.
Наряд Ирина скомбинировала с мандариновыми босоножками на высокой платформе. Шею артистки украшал золотая цепочка. На плече у нее висела красная сумка.
Ирина сделала укладку с легкими локонами и нежный макияж. Позировала исполнительница с букетом роз.
Ранее Ирина устроила фотосессию в сексуальном черном наряде с кожаной бахромой, который состоял из топа и коротких шорт. У топа был интересный вырез в зоне декольте.
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