В ярком комбинезоне и контрастных лодочках: Ребел Уилсон на светском мероприятии

Австралийская актриса и стендап-комедиантка Ребел Уилсон в выходные появилась на мероприятии, посвященном популярному шоу Apple TV Plus Severance.

Мероприятие проходило в Малибу. 42-летняя Ребел выбрала для своего выхода очень яркий аутфит в розовом цвете. На ней был комбинезон с поясом, обута она была в желтые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленькую желтую сумку на короткой ручке.

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

Ребел сделала простую прическу, надела солнцезащитные очки, а также у нее был маникюр в светлых оттенках.

Розовый цвет очень популярен этим летом среди знаменитостей. В розовых шортах и блейзере мы также видели Еву Лонгорию, которая в выходные направилась на ужин в одно из заведений в Западном Голливуде.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Также в розовом костюме на Тайвань прилетала Нэнси Пелоси.

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