В ярком комбинезоне и с крокодиловой сумкой Birkin: Джей Ло запечатлели по пути в ресторан

Звезда блистала в ярко-красном коминезоне с накидкой, который надела в сочетании с босоножками на высокой платформе, а в руках несла большую сумку Birkin из красной крокодиловой кожи.

Дженнифер Лопес была замечена на обеде с подругой в ресторане The Ivy, где ранее ее фотографировали в компании падчерицы – 17-летней дочери Бена Аффлека – Вайолет. После обеда певица отправилась за мебелью в Беверли-Хиллз.

Свой эффектный лук Дженнифер дополнила красный браслетом на запястье, крупными серьгами-кольцами и большими солнцезащитными очками. Волосы она расчесала по пробору и собрала в низкий пучок.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, звезду сфотографировали по пути на тренировку в Лос-Анджелесе. Она была в футболке, лосинах и с сумкой Birkin. После известий о кончине Джейн Биркин, Лопес, вероятно, решила выгулять сумку, названную в ее честь.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, мы показывали вам и других звездных поклонниц этой культовой сумки.

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