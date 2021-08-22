В ярком комбинезоне и жакете: Лидия Таран погуляла по вечернему Киеву

В ярком комбинезоне и жакете: Лидия Таран погуляла по вечернему Киеву

Ведущая ТСН показала, как гуляла по вечернему Киеву и наслаждалась прекрасной погодой.

Лития Таран, одетая в комбинезон цвета фуксии с поясом на талии и баклажановый пиджак сфотографировалась на фоне Золотых ворот в Киеве. У ведущей были распущены белокурые волосы, а на лице был макияж. В подписи Лида написала:

"Киев вечерний августовский - кайф так мало осталось мест, где можно почувствовать корни моего древнего города и его энергетику! А теперь сдаю тайну! ☺️ Так круто будет работать отсюда 24 августа для Вас это будет потрясающий ТСН! В 19.30!", - заинтриговала ведущая своих подписчиков.

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Прогулки по вечернему Киеву сейчас и правда приятные, воздух уже прохладный, иногда, даже уместно набросить жакет, что и сделала Лидия.

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