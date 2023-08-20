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В ярком коротком наряде и на высоких каблуках: Джессика Альба сходила на интервью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
1 мин
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В ярком коротком наряде и на высоких каблуках: Джессика Альба сходила на интервью

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Коротким нарядом она подчеркнула стройные ноги.

Актриса Джессика Альба появилась в новом образе на улице в Нью-Йорке. Знаменитость сфотографировали после интервью на утренней программе Good Morning America.

На Джессике был эффектный комплект от бренда Sergio Hudson, который состоял из блейзера с "острыми" плечами и пуговицами, а также мини-платья с декольте-сердцем и отделкой из бархата.

Наряд знаменитость дополнила черными туфлями на огромной подошве от Giuseppe Zanotti, плотными черными колготками и большими серьгами-кольцами.

Джессика Альба / © Getty Images
Джессика Альба / Фото: Getty Images

Сфотографировали Альбу вместе с актрисой Лиззи Матис, которая была одета в платье от бренда Victoria Beckham. Вместе женщины будут вести новое реалити-шоу "Честный ремонт".

Джессика Альба и Лиззи Матис / © Getty Images
Джессика Альба и Лиззи Матис / Фото: Getty Images

Днем ранее Джессика продемонстрировала тоже лук в синем цвете, но тогда она была в джинсовом костюме и на каблуках Manolo Blahnik.

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Дата публикации
Просмотры
192
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