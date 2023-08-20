В ярком коротком наряде и на высоких каблуках: Джессика Альба сходила на интервью

Коротким нарядом она подчеркнула стройные ноги.
Актриса Джессика Альба появилась в новом образе на улице в Нью-Йорке. Знаменитость сфотографировали после интервью на утренней программе Good Morning America.
На Джессике был эффектный комплект от бренда Sergio Hudson, который состоял из блейзера с "острыми" плечами и пуговицами, а также мини-платья с декольте-сердцем и отделкой из бархата.
Наряд знаменитость дополнила черными туфлями на огромной подошве от Giuseppe Zanotti, плотными черными колготками и большими серьгами-кольцами.
Сфотографировали Альбу вместе с актрисой Лиззи Матис, которая была одета в платье от бренда Victoria Beckham. Вместе женщины будут вести новое реалити-шоу "Честный ремонт".
Днем ранее Джессика продемонстрировала тоже лук в синем цвете, но тогда она была в джинсовом костюме и на каблуках Manolo Blahnik.
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