В ярком коротком наряде и на высоких каблуках: Джессика Альба сходила на интервью

Актриса Джессика Альба появилась в новом образе на улице в Нью-Йорке. Знаменитость сфотографировали после интервью на утренней программе Good Morning America.

На Джессике был эффектный комплект от бренда Sergio Hudson, который состоял из блейзера с "острыми" плечами и пуговицами, а также мини-платья с декольте-сердцем и отделкой из бархата.

Наряд знаменитость дополнила черными туфлями на огромной подошве от Giuseppe Zanotti, плотными черными колготками и большими серьгами-кольцами.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Сфотографировали Альбу вместе с актрисой Лиззи Матис, которая была одета в платье от бренда Victoria Beckham. Вместе женщины будут вести новое реалити-шоу "Честный ремонт".

Джессика Альба и Лиззи Матис / Фото: Getty Images

Днем ранее Джессика продемонстрировала тоже лук в синем цвете, но тогда она была в джинсовом костюме и на каблуках Manolo Blahnik.

Читайте также:

Стильные образы и семейные фото Джессики Альбы (23 фото)