В ярком костюме и с бездомной собакой: финалистка "Холостяка-11" снялась в благотворительном фотосете

В ярком костюме и с бездомной собакой: финалистка "Холостяка-11" снялась в благотворительном фотосете

Юлия Бельченко показала снимки с собакой Балушей.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – умилила поклонников в Instagram снимками из благотворительной фотосессии с бездомными животными "Будь в тренде! Не покупай – приюти!"

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Девушка позировала перед объективом фотокамеры с собакой на руках. Одета Юля была в розовый брючный костюм и белый топ.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

"Цель мероприятия — популяризация тренда адопции бездомных животных в противовес покупке породистых и как результат уменьшения огромного количества братьев наших меньших на улицах и в приютах по всей Украине.

Сайт ADOPT.ua - это платформа онлайн-объявлений об адопции бездомных животных со всей Украины, где можно найти самого преданного и верного пушистого друга.

Эти фото с песиком Балушей были сделаны для благотворительного календаря…⠀

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Приобретя этот календарь, вы тем самым поможете четвероногим бездомным стать домашними и счастливыми, ведь все средства от продаж пойдут на помощь и адопцию", - рассказала Бельченко фолловерам.

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