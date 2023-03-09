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В ярком костюме и с ретро-прической: Биби Рекса удивила выбором наряда для мероприятия

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
413
Время на прочтение
1 мин
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В ярком костюме и с ретро-прической: Биби Рекса удивила выбором наряда для мероприятия

Биби Рекса / Фото: Getty Images

Строгий фасон наряда она разбавила гламурными украшениями.

8 марта певица Биби Рекса посетила мероприятие Audacy "Leading Ladies", которое было посвящено Международному женскому дню.

Для своего появления на публике в The Hardrock Cafe, где проходило мероприятие, Биби выбрала яркий желтый брючный костюм от бренда Marcell Von Berlin, стоимость которого сейчас составляет 226 евро. Также она надела топ-бандо от этого бренда в цвет костюма.

Дополнили образ большие серьги-люстры, которые доставали почти до плеч девушки, а также нежный макияж с румянами и объемная прическа в стиле 80-х.

Биби Рекса / © Getty Images
Биби Рекса / Фото: Getty Images

Во время мероприятия Биби также выступила перед публикой.

Этот образ певицы немного удивил, поскольку обычно она надевает более эффектные луки. Не так давно на красную дорожку она вышла в платье с декольте, а также как-то повторила образ Ким Кардашьян.

Биби Рекса / © Getty Images
Биби Рекса / Фото: Getty Images
Биби Рекса / © Associated Press
Биби Рекса / Фото: Associated Press
Биби Рекса / © Associated Press
Биби Рекса / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
413
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