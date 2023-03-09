В ярком костюме и с ретро-прической: Биби Рекса удивила выбором наряда для мероприятия

Строгий фасон наряда она разбавила гламурными украшениями.
8 марта певица Биби Рекса посетила мероприятие Audacy "Leading Ladies", которое было посвящено Международному женскому дню.
Для своего появления на публике в The Hardrock Cafe, где проходило мероприятие, Биби выбрала яркий желтый брючный костюм от бренда Marcell Von Berlin, стоимость которого сейчас составляет 226 евро. Также она надела топ-бандо от этого бренда в цвет костюма.
Дополнили образ большие серьги-люстры, которые доставали почти до плеч девушки, а также нежный макияж с румянами и объемная прическа в стиле 80-х.
Во время мероприятия Биби также выступила перед публикой.
Этот образ певицы немного удивил, поскольку обычно она надевает более эффектные луки. Не так давно на красную дорожку она вышла в платье с декольте, а также как-то повторила образ Ким Кардашьян.
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