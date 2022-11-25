В ярком костюме и самом модном цвете сезона: Аманда Холден продефилировала по Лондону

В сравнении с недавними вечерними нарядами Аманды, этот ее лук смотрелся довольно просто.

Британская теле- и радиоведущая Аманда Холоден попала под прицел фотографов в Лондоне после эфира на утреннем шоу Heart Breakfast, которое ведет со своей коллегой - экс-участнице группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс.

Ведущая продемонстрировала в этот раз яркий образ, в котором сочетала фиолетовый и розовый цвет, ставший в этом сезоне один из любимых у многих звезд и брендов. На Аманде был шелковый фиолетовый костюм с жакетом на одной пуговице и классическими брюками, который она сочетала с водолазкой и туфлями-лодочками.

Образ она дополнила солнцезащитными очками, макияже и длинным маникюром фиолетового оттенка, который сочетался с ее нарядом.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Вообще, эта неделя у Аманды была очень насыщенной на события, поэтому она продемонстрировала несколько эффектных образов, среди которых было платье с прозрачными вставками, а также эффектное платье с одним рукавом.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Читайте также: