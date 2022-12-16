В ярком костюме, как у Лохан: Кейт Уолш повторила образ коллеги-актрисы на мероприятии

В одинаковых нарядах знаменитости появляются довольно часто.
Голливудская актриса Кейт Уолш в последние несколько недель активно посещает развлекательные шоу, где дает интервью и рассказывает о своей роли в сериале "Эмили в Париже". Для выходов на публику звезда выбирает стильные наряды, но один из ее последних образов - для акции "Маленький Париж" в Нью-Йорке - мы уже видели ранее. Кейт надела брючный костюм от бренда Akris - это яркий наряд, состоящий из клетчатого жакета и брюк клеш. В комплекте также водолазка такого же дизайна, что и костюм.
Не так давно в таком же костюме на публике появилась актриса Линдсей Лохан. Звезда вышла в свет после трехлетнего перерыва в карьере, чтобы презентовать свой новый комедийный рождественский фильм "Незабываемое Рождество".
Но, как видим, в отличие от Линдсей, Кейт дополнила образ тренчем и зеленой сумкой с короткой ручкой.
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