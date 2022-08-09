В ярком костюме от Ralph Lauren: стильную Джей Ло запечатлели возле танцевальной студии

Дженнифер Лопес уже вернулась из путешествия, которое провела со своим новоиспеченным мужем Беном Аффлеком в Париже.

Вчера 53-летнюю певицу сфотографировали возле танцевальной студии в Лос-Анджелесе, где Джен обычно проводит репетиции.

Звезда выглядела очень ярко и была одета в спортивные штаны Polo Ralph Lauren, худи того же бренда и обута в кроссовки Nike. Аутфит Лопес дополнила изумрудной сумкой Birkin, большими солнцезащитными очками в красной оправе, а также крупными серьгами-кольцами.

Дженнифер собрала волосы в пучок, сделала светлый маникюр, а из украшений надела несколько колец, в том числе и свое обручальное, а также золотые часы сверкали у нее на запястье.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали вам про любимые сумки суперзвезды, среди которых большая часть – это аксессуары Birkin от бренда Hermes.

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