В ярком костюме в крапинку и с укладкой волнами: красивая Джулия Робертс посетила кинопремию

Джулия Робертс / © Getty Images

Реклама

В Нью-Йорке состоялась 35-я церемония вручения кинопремии Gotham Film Awards в Cipriani Wall Street. Актриса приехала на нее в ярком брючном костюме в крапинку от Tom Ford by Haider Ackermann и украшениях Pasquale Bruni. Образ Джулия дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках, красиво уложила волосы волнами и сделала красивый нюдовый макияж.

Джулия Робертс / © Getty Images

А недавно Робертс приезжала в Лондон, где посещала 69-й Лондонский кинофестиваль BFI в Королевском фестивальном зале. Тогда знаменитость выбрала для светского выхода элегантную белую рубашку с золотыми пуговицами, черный фрак и классические брюки, которые стилизировала с лаковыми остроносыми сапогами на каблуках.