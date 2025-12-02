ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В ярком костюме в крапинку и с укладкой волнами: красивая Джулия Робертс посетила кинопремию

58-летняя актриса Джулия Робертс посетила очередную светскую церемонию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Getty Images

В Нью-Йорке состоялась 35-я церемония вручения кинопремии Gotham Film Awards в Cipriani Wall Street. Актриса приехала на нее в ярком брючном костюме в крапинку от Tom Ford by Haider Ackermann и украшениях Pasquale Bruni. Образ Джулия дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках, красиво уложила волосы волнами и сделала красивый нюдовый макияж.

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

А недавно Робертс приезжала в Лондон, где посещала 69-й Лондонский кинофестиваль BFI в Королевском фестивальном зале. Тогда знаменитость выбрала для светского выхода элегантную белую рубашку с золотыми пуговицами, черный фрак и классические брюки, которые стилизировала с лаковыми остроносыми сапогами на каблуках.

Джулия Робертс в Лондоне / © Associated Press

Джулия Робертс в Лондоне / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie