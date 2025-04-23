В ярком купальнике: 53-летняя актриса похвасталась накачанным прессом на пляже в Малибу

Брук Берк / © Getty Images

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В объективы папарацци на пляже в Малибу попала американская актриса, фотомодель и ведущая реалити-шоу – Брук Берк.

Женщина гуляла по побережью в ярком пляжном луке. На ней был салатовый купальник с оранжевыми и желтыми вставками.

Брук Берк / © Getty Images

Брук продемонстрировала стройную фигуру и накачанный пресс. У нее были распущены волосы, серьги-кольца в ушах, золотая цепочка с подвеской Van Cleef & Arpels на шее и золотой браслет Cartier на запястье.

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Напомним, ранее Брук Берк отдыхала в Малибу в бикини на завязках графитового оттенка.