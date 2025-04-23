ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
584
Время на прочтение
1 мин

В ярком купальнике: 53-летняя актриса похвасталась накачанным прессом на пляже в Малибу

Брук Берк наслаждается отдыхом в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брук Берк

Брук Берк / © Getty Images

В объективы папарацци на пляже в Малибу попала американская актриса, фотомодель и ведущая реалити-шоу – Брук Берк.

Женщина гуляла по побережью в ярком пляжном луке. На ней был салатовый купальник с оранжевыми и желтыми вставками.

Брук Берк / © Getty Images

Брук Берк / © Getty Images

Брук продемонстрировала стройную фигуру и накачанный пресс. У нее были распущены волосы, серьги-кольца в ушах, золотая цепочка с подвеской Van Cleef & Arpels на шее и золотой браслет Cartier на запястье.

Напомним, ранее Брук Берк отдыхала в Малибу в бикини на завязках графитового оттенка.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie