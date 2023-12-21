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В ярком купальнике: 57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала стройное тело на отдыхе

В ярком купальнике: 57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала стройное тело на отдыхе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
1 мин
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В ярком купальнике: 57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала стройное тело на отдыхе

Сальма Хайек

Актриса на своем примере доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.

Сальма Хайек поделилась с фолловерами красивой фотографией с отдыха в теплых краях.

Актриса позировала у каменной стены в желтом купальнике с цветочным принтом и с узлами на плавках. Сальма продемонстрировала стройную подтянутую фигуру. Она выглядит просто невероятно.

Сальма Хайек / ©
Сальма Хайек

Волосы Хайек собрала в низкий хвост, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила пляжный лук красным педикюром.

Напомним, на красной дорожке гала-концерта в Музее киноакадемии Сальма Хайек сияла в шелковом платье жемчужного цвета, которое имело очень эффектное декольте.

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Дата публикации
Просмотры
253
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