В ярком купальнике: 57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала стройное тело на отдыхе

Актриса на своем примере доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.

Сальма Хайек поделилась с фолловерами красивой фотографией с отдыха в теплых краях.

Актриса позировала у каменной стены в желтом купальнике с цветочным принтом и с узлами на плавках. Сальма продемонстрировала стройную подтянутую фигуру. Она выглядит просто невероятно.

Сальма Хайек

Волосы Хайек собрала в низкий хвост, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила пляжный лук красным педикюром.

Напомним, на красной дорожке гала-концерта в Музее киноакадемии Сальма Хайек сияла в шелковом платье жемчужного цвета, которое имело очень эффектное декольте.

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