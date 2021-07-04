В ярком купальнике и с сыном: Маша Ефросинина показала отпускные кадры

Маша Ефросинина с друзьями и сыном отправилась в отпуск и делится с подписчиками красивыми кадрами.
Отдыхает знаменитость в турецком Кемере, остановилась в отеле NG Phaselis Bay. Маша показала фотографии, на которых запечатлена на мягком диване на фоне моря вместе с сыном Александром, которому в августе исполнится 7 лет.
Мария в ярком купальнике, состоящем из топа и плавок и солнцезащитных очках, а ее сын в такого же цвета шортах. Маша шутливо подписала фото: "Дабл дрес с #мужчинамоеймечты".
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Также Маша показала, как со своей лучшей подругой Ольгой Балабан и сыном Александром они плавают в бассейне. Маша пишет в подписи:
"С Леликом @olbalaban мы дружим больше 20 лет. Она крестная Сани и вообще мое все (об этом как-нибудь расскажу подробнее). И вот недавно мы с ней обнаружили, что никогда не отдыхали вместе! Ситуация срочно исправлена".
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