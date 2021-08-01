В ярком купальнике и шляпе: Катя Осадчая показала новые снимки из отпуска

В ярком купальнике и шляпе: Катя Осадчая показала новые снимки из отпуска

Ведущая "Светской жизни" показала новые кадры из отпуска, который проводит с семьей в Турции.

Катя Осадчая сейчас находится на последних месяцах своей третьей беременности. Плавание – очень помогает знаменитости снять нагрузку со спины.

В своем блоге в Instagram Катя Осадчая опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в слитном синем купальнике, сидя на берегу прозрачного, как слеза моря. Голову Кати прикрывает небольшая шляпа с лентой.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Я всегда любила заплывать за буйки :) А в этом году плавание - двойное спасение, и от жары и от нагрузок на спину", - пишет под фотографиями Осадчая.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Также ведущая показала образ в легком белом платье с объемными рукавами, которое она сочетала с любимыми шльопанцами, большой плетеной сумкой, шляпой и очками. Кадр был сделан на территории отеля Kaya Palazzo Golf Resort в городе Белек, где и отдыхает звездное семейство.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Катя Осадчая на отдыхе в Турции (10 фото)

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