В ярком купальнике и шляпе: участница "Холостяка-11" отпраздновала день рождения в Дубае

В ярком купальнике и шляпе: участница "Холостяка-11" отпраздновала день рождения в Дубае

Екатерина Жук похвасталась стройной фигурой на отдыхе в ОАЭ.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Екатерина Жук, на днях отмечала свой день рождения. Праздновать девушка поехала в ОАЭ.

В Instagram Катя опубликовала снимки из Дубая. На них красотка позирует в заливе в слитном фиолетовом купальнике с американской проймой. Пляжный лук она дополнила шляпой.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Жук похвасталась стройной фигурой и стройными ногами.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

"Свой день рождения я по традиции праздную в другой стране. Лучший подарок для меня - это путешествие, потому что это единственная вещь в мире, покупая которую, становишься богаче. Благодарю каждого за поздравления!" - написала Екатерина.

Читайте также:

Смело: финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" без бюстгальтера предстала в фотосессии

Позировала у бассейна: участница "Холостяка-11" в сексуальном купальнике похвасталась грудью

Горячая штучка: "Холостячка" Злата Огневич в платье с откровенным декольте сверкнула сексуальной грудью

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку