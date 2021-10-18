В ярком купальнике и шляпе: участница "Холостяка-11" отпраздновала день рождения в Дубае

Екатерина Жук похвасталась стройной фигурой на отдыхе в ОАЭ.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Екатерина Жук, на днях отмечала свой день рождения. Праздновать девушка поехала в ОАЭ.
В Instagram Катя опубликовала снимки из Дубая. На них красотка позирует в заливе в слитном фиолетовом купальнике с американской проймой. Пляжный лук она дополнила шляпой.
Жук похвасталась стройной фигурой и стройными ногами.
"Свой день рождения я по традиции праздную в другой стране. Лучший подарок для меня - это путешествие, потому что это единственная вещь в мире, покупая которую, становишься богаче. Благодарю каждого за поздравления!" - написала Екатерина.
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