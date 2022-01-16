В ярком купальнике на африканском пляже: "Холостячка" Злата Огневич продемонстрировала стройную фигуру

Артистка в розовом бикини позировала на пляже.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – опубликовала в Instagram новые снимки из своего отпуска в Африке.

На пляже певица не только принимает солнечные ванны, но и фотографируется. Звезда позировала в стильном розовом купальнике с черными вставками.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата с разных ракурсов продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Кроме того, Огневич похвасталась временными татуировками на теле.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Пляжный лук она дополнила очками. На ее лице отсутствовал макияж. Синий маникюр завершил ее аутфит.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе - Акуна Матата. Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает "Ангел", теперь так представляюсь всем на Занзибаре. Еще много всего нового запомнила и открыла новое в себе, для себя", - написала Злата в посте.

Ранее артистка показала фото в белой рубашке и оливковых брюках, которое она сделала в заведении в Занзибаре.

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