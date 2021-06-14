В ярком мини и на шпильках: Алессандра Амбросио сходила в казино

Супермодель продемонстрировала яркий лук.

40-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио устроила себе яркий уикенд. Компанию ей составил бойфренд – манекенщик Ричард Ли.

Для празднования дня рождения Ричарда они отправились в Лас-Вегас. Для похода в казино Алессандра выбрала ярки лук. Она надела жакет и мини-юбку цвета фуксии, которые дополнила бирюзовыми босоножками на шпильках и яркой сумкой через плечо. Няряд эффектно подчеркнул длинные ноги звезды.

Похоже, это любимая сумка модели, мы уже видели ее с ней. Но тогда Амбросио сочетала ее со спортивным комплектом от Alo Yoga.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Также бразильянка показала совместные фото с бойфрендом. На них Але позировала в черном купальнике, яркой мини-юбке и силиконовых босоножках.

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