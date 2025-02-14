В ярком мини-платье: гламурная Джорджина Родригес позировала на теннисном корте

Звезда похвасталась эффектным спортивным луком.
31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес любит устраивать фотосессии, и делает это она в самых разных местах. Так, на корт возлюбленная футболиста Криштиану Роналду пришла не играть в теннис, а позировать в гламурном спортивном луке.
На серии фото, опубликованных в Instagram, Джорджина позирует в ярко-розовом мини-платье и белых кроссовках. В руках Родригес ракетка для игры в падель и прозрачная неоновая сумочка Chanel, куда она сложила мячики.
На ее лице макияж в теплых оттенках, а волосы уложены волнами.
Отметим, Джорджина – мать пятерых детей, отец которых – португальский футболист Криштиану Роналду. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – она является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына– 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб "Аль-Наср".
Ранее, напомним, Джорджина Родригес в мини-шортах сверкнула пышными ягодицами в спортзале.
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