В ярком мини-платье и в объятиях Райана Гослинга: Марго Робби на премьере романтической комедии "Барби"

Актеры в Мексике представили фильм, в котором сыграли главные роли – Барби и Кена.

Марго Робби посетила премьерный показ романтической комедии Warner Bros. Pictures – "Барби", который состоялся в отеле Four Seasons в Мехико. На красной дорожке актриса появилась в сопровождении своего коллеги по фильму – Райана Гослинга. Позировали они обнимая друг друга.

Марго выглядела прекрасно и гламурно. На ней было мини-платье с разноцветным абстрактным принтом от бренда Emilio Pucci, вдохновленное куклой Mattel Barbie Totally Hair 1992 года выпуска. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре и подчеркивал красивые ноги.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Свой аутфит Робби дополнила розовыми туфлями на шпильках Manolo Blahnik и светло-розовой стеганной сумочкой Chanel с золотым логотипом.

Актриса сделала волнистую укладку, нежный макияж с розовыми тенями и помадой, украсила уши розовыми серьгами в виде логотипа Chanel со стразами, а руку — массивным кольцом с гималайским турмалином.

Райан Гослинг и Марго Робби / Фото: Getty Images

Гослинг был одет в голубую рубашку с короткими рукавами, белую майку в сеточку и черные джинсы с кожаным поясом.

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля.

Напомним, Марго Робби на премьере фильма в мексиканском городе Наукальпан-де-Хуарес продемонстрировала эффектный образ самой знаменитой модели куклы Барби, выпущенной в 1992 году.

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