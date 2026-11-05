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- Шоу-бизнес
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В ярком мини-платье с графическим принтом: папарацци подловили Джессику Честейн в Нью-Йорке
49-летняя актриса выглядела красиво и стройно.
Джессика Честейн попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса улыбалась фотографам, демонстрируя яркий образ с нотками ретро-стиля.
На ней было мини-платье на широких бретелях с квадратным декольте и интересным визуальным эффектом. Наряд украшал графический принт, в котором сочетались розовые, коричневые и темные полосы.
Честейн сочетала платье с плотными черными колготками и черными лакированными туфлями-лодочками с заостренными носками. Из украшений звезда выбрала небольшие золотые серьги-кольца и большое золотое кольцо.
Свои светлые волосы Джессика аккуратно уложила с боковым пробором и нанесла макияж смоки айс и с розовой помадой.
Напомним, Джессика Честейн сменила цвет волос и очаровала всех шелковым мини-платьем на премьере фильма ужасов.