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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В ярком мини-платье с графическим принтом: папарацци подловили Джессику Честейн в Нью-Йорке

49-летняя актриса выглядела красиво и стройно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса улыбалась фотографам, демонстрируя яркий образ с нотками ретро-стиля.

На ней было мини-платье на широких бретелях с квадратным декольте и интересным визуальным эффектом. Наряд украшал графический принт, в котором сочетались розовые, коричневые и темные полосы.

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Честейн сочетала платье с плотными черными колготками и черными лакированными туфлями-лодочками с заостренными носками. Из украшений звезда выбрала небольшие золотые серьги-кольца и большое золотое кольцо.

Свои светлые волосы Джессика аккуратно уложила с боковым пробором и нанесла макияж смоки айс и с розовой помадой.

Напомним, Джессика Честейн сменила цвет волос и очаровала всех шелковым мини-платьем на премьере фильма ужасов.

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