В ярком мини: провокационная 54-летняя американская актриса показала трусы на премьере фильма

В ярком мини: провокационная 54-летняя американская актриса показала трусы на премьере фильма

Американская актриса китайского происхождения Бай Лин обожает быть в центре внимания публики и фотографов.

Провокационная Бай Лин посетила на днях премьеру фильма Venus as a Boy в Лос-Анджелесе. Там знаменитость не осталась незамеченной.

Актриса, которая обожает эпатировать публику своими провокационными луками, и на этот раз удивила своим нарядом.

Бай предстал перед камерами в желтом костюме с черным принтом в виде каллиграфии. Наряд состоял из кроп-топа, который отлично подчеркнул ее пышный бюст, и мини-юбки, из-под которой торчали черные трусы.

Бай Лин / Getty Images

Лин с удовольствием демонстрировала на камеру свое белье. Видимо, актриса захотела поддержать тренд, когда звездные красотки сверкают трусами на красных дорожках и светских мероприятиях.

Бай показала на камеру не только трусы, но и татуировку на спине в виде пантеры.

Бай Лин / Getty Images

Волосы звезда собрала в высокий пучок, выпустив одну прядь, и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.

На плече у нее висела желтая сумка-сундук на цепочке с надписью Call me. Красные босоножки на платформе и шпильках завершили яркий аутфит Лин.

Бай Лин / Getty Images

Ранее Бай показала обнаженную грудь во время прогулке в Лос-Анджелесе.

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