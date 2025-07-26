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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

В ярком мини с пайетками: Джессика Симпсон подчеркнула ноги оригинальным нарядом

Поп-певица произвела фурор на улицах Нью-Йорка.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джессика Симпсон

Джессика Симпсон / © Getty Images

Певица Джессика Симпсон просто сияла, когда появилась на улице в гламурном оранжевом мини-платье. Ее наряд был от бренда Wolf & Badger, имел квадратное декольте, широкие бретельки и маленький разрез на юбке. Платье было полностью расшито пайетками, а также на нем была аппликация в виде огромного солнца на одном боку.

Это гламурное и праздничное платье Джессика дополнила не менее гламурными аксессуарами, ведь надела много украшений, а также золотистые босоножки от своего же бренда Jessica Simpson и в руке держала сумку от Louis Vuitton, тоже золотого цвета. Волосы поп-звезда распустила, а на лице сделала яркий макияж.

Джессика Симпсон / © Getty Images

Джессика Симпсон / © Getty Images

Также в ярком платье она попала под прицел папарацци еще раз. Джессику Симпсон сфотографировали папарацци в Нью-Йорке в бохо-образе, ведь она сочетала красное платье и яркий бомбер, а также дополнила наряд сумкой Valentino.

Джессика Симпсон / © Getty Images

Джессика Симпсон / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
265
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