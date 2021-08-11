В ярком монокини: Алессандра Амбросио нежилась на пляже

40-летняя бразильянка выбралась на пляж. А если Алессандра Амбросио появляется в этом месте, то непременно делится красочными кадрами в купальнике.

В этот раз девушка надела салатовый монокини, который безупречно сидит на ее фигуре. Пляжный лук звезда дополнила тонким колье такого же цвета, как купальник, и золотой подвеской на шее, а также несколькими серьгами в ушах и маленькими солнцезащитными очками.

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра эффектно позировала перед камерой, поднимая волосы руками вверх и наслаждалась прекрасным моментом. В подписи под снимками модель написала:

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

"Мы живем по течению, планируем по приливам и следуем за солнцем".

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

Недавно модель летала на отдых со своим возлюбленным Ричардом Ли и друзьями и также публиковала в блоге много разных фотографий.

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